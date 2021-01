Stade Rennais - Mercato : en plus de Camavinga, Stéphan pourrait perdre Nzonzi !

Florian Maurice a de la suite dans les idées. Conscient qu’Eduardo Camavinga a des chances de quitter le Stade Rennais pour rejoindre le Real Madrid au prochain mercato, il penserait déjà à blinder son entrejeu. Selon Foot Mercato, les discussions avec l'AS Rome vont débuter durant les prochains jours afin de résilier le contrat de Steven Nzonzi, censé expirer en juin 2022.

Dans la foulée, le club breton souhaite lui proposer une prolongation, alors qu’une proposition orale de deux ans a déjà été formulée en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Stéphan veut assurer ses arrières

Devant ces nouvelles, le champion du monde prend le temps de la réflexion et se sait courtisé par Arsenal et Everton. Julien Stéphan souhaite le conserver et pourrait être déterminant dans ce dossier. « Il veut malgré tout assurer ses arrières dans ce dossier et surveille des milieux de terrain pour anticiper un départ du Français mais aussi de Camavinga cet été », concluent nos confrères. Le mercato pourrait être finalement plus agité que prévu cet hiver au Stade Rennais.