Stade Rennais - Mercato : en plus de Toko Ekambi (OL), Maurice lorgne un buteur de Liga

Même si le Stade Rennais a réussi à s'imposer face au PSG (1-0) dimanche dernier, Martin Terrier lui a beaucoup manqué. Surtout qu'Arnaud Kalimuendo s'est blessé. Les Rouge et Noir se retrouvent fort dépourvus en attaque alors que la deuxième partie de saison vient de démarrer et que les choses sérieuses vont commencer. Ce qui explique que Florian Maurice multiplie les pistes pour s'adjuger les services d'un nouveau buteur.

On sait que le Lyonnais Karl Toko Ekambi, devenu la tête de Turc du public du Groupama Stadium, est dans son viseur. Mais Foot Mercato a révélé hier soir qu'il y avait également Arnaud Danjuma. Le Néerlandais de 25 ans aimerait quitter Villarreal, où il joue beaucoup moins. Nottingham Forest, Bournemouth, l'Ajax et le PSV le suivent aussi. Sous contrat jusqu'en 2026, il coûtera une belle somme puisque le Sous-Marin Jaune a déboursé près de 25 M€ pour l'avoir et entend bien récupérer une partie de son investissement...