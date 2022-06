Stade Rennais - Mercato : feu vert pour Aguerd, un autre départ de taille est scellé !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Si l’attaque a été le point fort du Stade Rennais cette saison avec 96 buts en 47 matches toutes compétitions confondues, la défense n’est pas en reste non plus. Avec 16 clean sheets, certains membres de l’arrière garde rennaise se sont particulièrement distingués cette saison. Revers de la médaille, certains éléments de poids pourraient quitter la Bretagne cet été, et très prochainement.

Les patrons de la défense sur le départ

Il s’agit notamment des deux leaders, le latéral droit Hamari Traoré et le central Nayef Aguerd. Pour l’international marocain il semblerait qu’un deal avec West Ham ait été conclu pour un contrat jusqu’en 2026. L’officialisation est imminente malgré un retour de flamme de Newcastle pendant sa visite médicale ! Selon la chaîne britannique SkySports, le transfert devrait avoisiner les 23 millions d’euros pour le défenseur sous contrat jusqu’en 2026. Les Rennais réaliseraient une belle plus-value après avoir acheté le Marocain pour 4 millions d’euros à Dijon.

Le capitaine en discussion

Le capitaine du Stade Rennais et du Mali n’a quant à lui pas d’accord mais il aurait l’embarras du choix selon Mohamed Toubache-Ter. Hamari Traoré (30 ans) aurait reçu des propositions de très nombreux prétendants. Il hésite sur sa destination mais le départ du latéral droit, en fin de contrat en 2023, est quasiment inéluctable pour les semaines à venir.

Départ quasiment acté du Capitaine du Stade Rennais, @hamari27 !!



Pour résumer Le départ de Nayef Aguerd sera bientôt officialisé pour West Ham et devrait rapporter 23 millions au Stade Rennais. Celui de Hamari Traore est quasi acté. Le capitaine à l'embarras du choix et les prétendants ne manquent pas.

