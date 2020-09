Stade Rennais - Mercato : fin du suspense pour une piste prestigieuse

Plusieurs jours que le dossier est évoqué. Et que certains sites persistent à annoncer que Diego Godin, le défenseur uruguayen de l'Inter Milan, pourrait rejoindre le Stade Rennais. Information qui en a surpris plus d'un, notamment en raison des émoluments de l'ancien de l'Atletico Madrid, estimés à plus de 4 millions d'euros annuels.

Si Godin doit bel et bien quitter l'Inter Milan, ce ne devrait pas être en direction de la Bretagne. En effet, et selon le quotidien italien, la Gazzetta dello Sport, Godin est à l'heure actuelle en contacts plus qu'avancés avec Cagliari. Et il ne s'agirait pas d'un prêt, mais bel et bien d'un transfert sec.

Fin du dossier ? Les prochaines heures le diront.