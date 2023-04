Stade Rennais - Mercato : Florian Maurice a un dossier sensible sur le feu

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Dans son numéro spécial sur les salaires de Ligue 1, L'Equipe est revenu sur la difficile gestion par le Stade Rennais de l'émergence de ses pépites. Si le club breton est parvenu à faire prolonger Désiré Doué (17 ans) jusqu'en juin 2025, il a quand même fallu que les Rouge et Noir lâchent un sacré billet avec un salaire estimé à 1,5 M€ par an. Dans cet accord, il est d'ailleurs prévu une prolongation d'un an (2026) à la majorité du milieu offensif.

Après Désiré Doué, l'épineux dossier Belocian

« On a été obligé de s'adapter à la concurrence. Les clubs qui s'intéressent à ce genre de joueurs ont des moyens plus importants que nous. Mais quand on peut faire des efforts, on les fait. On s'est donné les moyens de garder un des meilleurs éléments du club. On fait le maximum, mais sans faire n'importe quoi non plus », assure d'ailleurs Florian Maurice à ce sujet.

Dans les prochaines semaines, le directeur sportif du Stade Rennais a un autre dossier sensible à gérer : celui de Jeanuël Belocian (18 ans), en fin de contrat en juin 2024 et qui se pose des questions face à la forte concurrence à son poste de défenseur central (Theate, Rodon, Omari, Wooh). Alors que la concurrence s'active, Rennes a déjà multiplié les offres financières au défenseur et à son entourage. Sans succès pour l'instant...