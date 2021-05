Stade Rennais – Mercato : Florian Maurice a un nouveau cas Rutter à régler

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais est-il condamné à perdre les pépites de son centre de formation ? Cet hiver, le club breton a dû vendre Georginio Rutter à Hoffenheim afin d'éviter que le jeune attaquant, qui avait refusé une prolongation, ne parte libre.

Alors que les discussions avec Eduardo Camavinga s'annoncent serrées pour une prolongation, un autre cas estampillé la Piverdière complique aujourd'hui la vie du directeur sportif Florian Maurice : le dossier Gabriel Tutu (attaquant, 17 ans).

Sous contrat aspirant pour encore un an, l'attaquant de la Youth League intéresse du beau monde. Selon L'Equipe, de nombreux clubs allemands, espagnols et italiens se sont renseignés... Et lui ont même proposé une grosse prime à la signature pour refuser les sollicitations rennaises. S'il ne s'estime pas suffisamment considéré à Rennes, Gabriel Tutu privilégie toujours le club breton pour l'instant.