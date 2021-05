Stade Rennais - Mercato : Florian Maurice se fait incendier comme jamais

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Alors que le marché des transferts va bientôt ouvrir ses portes, Florian Maurice a pris un tacle depuis l'Angleterre à propos de ses méthodes. Raphinha, transféré à Leeds United le 5 octobre, au dernier jour du mercato, n'a pas du tout apprécié la façon dont il a été mis devant le fait accompli. Il l'a fait savoir lors d'une interview au média brésilien UOL Esportes.

"C'était dur de sortir de là comme ça"

"J’ai eu entre 20 et 30 minutes pour prendre une décision qui allait changer ma vie. C’est pas beaucoup de temps, non ? J'avais fait une bonne saison 2019/2020 pour Rennes et nous avions qualifié l'équipe pour la première fois pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Malheureusement, je n’étais au courant de l'intérêt des autres clubs que par les médias, les réseaux sociaux, et pas pour quelqu'un de Rennes. Personne n'est venu me voir pour m'expliquer la situation, me dire ce qui se passait et ce qui pouvait arriver. J'étais dans le noir et j'avoue que cela m'a un peu bouleversé."

"C'était juste après le match contre Reims. J'avais fait un bon match, j'avais même marqué un but. Le président et le directeur sportif m'ont appelé dans une petite pièce, m'ont dit ce qui se passait et m'ont dit de prendre une décision. Là, à ce moment-là. Je ne pouvais pas attendre le lendemain, car le mercato allait se fermer. Ils m'ont dit qu'ils seraient heureux si je restais au club, mais qu’ils accepteraient aussi et seraient reconnaissants si je choisissais de quitter Rennes. J'ai parlé à mon manager et à ma famille pour décider rapidement de mon avenir. C'était dur de sortir de là comme ça, mais mec ... c'était la Premier League, le championnat avec autant de stars que j'ai toujours admirées. C'était mon rêve d'enfance. Et, regardez, mon choix a été juste. Je suis très content de porter la chemise Leeds."