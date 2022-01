Stade Rennais – Mercato : Galatasaray cible une recrue estivale de Maurice

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Arrivé l'été dernier mais numéro 3 derrière Alfred Gomis et Romain Salin, Dogan Alemdar (Stade Rennais, 19 ans) pourrait bien retourner dans son pays d'origine dès cet hiver. En effet, comme le rapporte Le Télégramme, la rumeur d'un prêt au Galatasaray est évoqué pour le jeune gardien.

Toutefois, comme le précise également le quotidien, Rennes n'est pas très chaud à l'idée d'ouvrir la porte alors que les Rouge et Noir sont encore engagés dans trois compétitions, que Romain Salin s'est blessé au mollet et qu'Alfred Gomis - qui serait positif au Covid et donc absent pour Nancy - Rennes ce dimanche selon la presse sénégalaise - va également filer à la CAN. Affaire à suivre malgré tout.