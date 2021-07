Stade Rennais - Mercato : Genesio a 3 priorités, une recrue soufflée à Galtier !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais ne regardera pas trop à la dépense cet été. En amont du mercato, l’information avait fuité et se confirme de semaine en semaine. Après avoir ouvert les vannes pour recruter Loïc Badé au RC Lens, la prochaine recrue devrait se nommer Kamaldeen Sulemana (19 ans). Son nom n’est pas connu du grand public mais le jeune attaquant polyvalent de Nordsjælland (D1 danoise) était suivi par de nombreux clubs européens avides de joueurs à potentiel.

Selon L’Équipe, c’était le cas de l’OGC Nice et surtout de l’Ajax Amsterdam. Le club néerlandais a longtemps semblé avoir une longueur d’avance sur la concurrence pour ce joueur auteur de 10 buts et de 8 passes décisives en 29 matches de championnat et devait se rendre à Amsterdam en cette fin de semaine pour y passer sa visite médicale. Mais le Stade Rennais, revenu une dernière fois à la charge entre mercredi et hier, a finalement pris un avantage a priori décisif dans ce dossier à rebondissements.

Le club breton s’était mis d’accord avec Nordsjælland pour racheter, contre une somme estimée à 15 M€, les trois dernières années de contrat de l’international ghanéen au profil similaire à celui de l’international belge Jérémy Doku. « C'est un marché compliqué, on a des priorités, a affirmé Bruno Genesio en conférence de presse hier. La première était de remplacer Damien Da Silva, parti à Lyon. Loïc était la priorité. On a une deuxième priorité, celle de remplacer Steven Nzonzi au milieu. La troisième, c'est d'avoir un joueur offensif un peu polyvalent pour étoffer notre effectif. »

La une du journal L'Équipe du vendredi 16 juillet



Le journal > https://t.co/OKuuyga0DH pic.twitter.com/wkMLWCal0s — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 15, 2021