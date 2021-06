Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais a perdu un élément majeur de son onze de départ avec Damien Da Silva. En fin de contrat, l'ancien Caennais n'a pas trouvé de terrain d'entente pour prolonger et s'est engagé avec Lyon. Un coup dur que Bruno Genesio et Florian Maurice comptent bien surmonter en faisant appel à leurs souvenirs rhodaniens.

En effet, d'après l'insider Yo.Z, ils lorgneraient le défenseur central camerounais Nicolas Nkoulou (31 ans). Libre de tout contrat depuis la fin de son expérience au Torino, l'ancien Marseillais et Lyonnais est dans l'attente d'un nouveau challenge. Ce qui interpelle dans cette piste, c'est que Genesio a eu Nkoulou sous ses ordres, en 2016-17, et cela s'était tellement bien placé que le Lion Indomptable n'était resté qu'un an avant d'être prêté au Toro…