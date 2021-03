Stade Rennais - Mercato : Genesio a lancé une première piste en attaque

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Fraîchement arrivé sur le banc du Stade Rennais, Bruno Genesio travaille déjà de concert avec son directeur sportif et ami Florian Maurice à la préparation de la saison 2021-22 des Rouge et Noir. En interne, certaines idées circulent déjà pour renforcer la ligne offensive, secteur faible du club breton cette saison, encore fragilisé en janvier avec les départs de Mbaye Niang et Georginio Rutter.

Du beau monde sur Alieu Fadera

Avec des moyens revus à la baisse, Rennes commence à regarder pour des pépites low cost et, si l'on en croit Foot Mercato, Florian Maurice lorgne en Slovaquie, au FK Pohronie (D1 locale) où évolue le jeune ailier gambien Alieu Fadera (19 ans).

Appelé pour la première fois en équipe nationale en mars pour les éliminatoires de la CAN, Alieu Fadera affiche 5 buts et 5 passes décisives en 22 apparitions cette saison. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Fadera plairait aussi à des clubs de Bundesliga, au Young Boys de Berne, au Slavia et au Sparta Prague mais aussi au FC Bâle, à Anderlecht et à Bruges. Un dossier à suivre.