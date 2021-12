Stade Rennais – Mercato : Genesio a renoncé à un grand projet de Maurice

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Besoins : sur le papier, un défenseur central mais...

Si le Stade Rennais ne s'interdit pas complètement d'anticiper l'avenir en se plaçant sur un offensif en devenir, Florian Maurice avait été très clair sur l'unique besoin du Mercato de janvier : un défenseur central.... Sauf que Bruno Genesio a récemment expliqué être prêt à faire le dos rond un mois pour le bien de son effectif. « Se renforcer pour trois ou quatre semaines, c'est quand même compliqué. Parce que j'ai des joueurs qui sont capables de pallier les absences, que ce soit au poste d'arrière droit ou en défense centrale. Aujourd'hui, si on recrute par exemple un défenseur central, qu'est-ce qu'on en fait quand la CAN va se terminer ? Et si c'est un joueur qui ne joue pas, le temps qu'il se remette en route, c'est déjà terminé. Si vous faites venir un joueur titulaire dans son club pour jouer un mois et qui se retrouve numéro trois ou quatre quand Aguerd revient, comment ça se passe ? »

Moyens : cela va dépendre de François Pinault

Plus motivé que jamais à investir depuis la victoire en Coupe de France en 2019, l'actionnaire breton a injecté près de 50 M€ de sa poche sur les deux derniers Mercato rennais. Cela a notamment permis à Rennes d'enchaîner les coups à plus de 10 M€ (Gomis, Terrier, Guirassy, Doku, Majer, Santamaria, Laborde, Sulemana et Badé) pour les seules grosses ventes de Camavinga, Mendy et Raphinha. Cet hiver, étant donné que le Stade Rennais ne prévoit pas de grosse vente, c'est encore lui qui aura le dernier mot.

Le dossier-clé : Jérémy Doku

C'est peut-être de l'international belge que le « gros chèque surprise » peut venir. En effet, alors que l'intéressé enchaîne les blessures et que Bruno Genesio ne sait plus vraiment comment l'incorporer dans son équipe sans casser l'équilibre trouvé, la plus grosse recrue de l'histoire du club (26 M€) garde une cote importante à l'étranger. Ses bonnes entrées à l'Euro en font notamment une cible de choix pour Liverpool. Affaire à suivre.

Les pistes du Mercato : Alan Virginius (Sochaux), Jérémy Boga (Sassuolo), Samba Diallo (Dynamo Kiev), Mohamed-Ali Cho (SCO Angers), Sergio Gomez (Anderlecht), Aziz Ouattara (Hammarby).