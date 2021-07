Stade Rennais - Mercato : Genesio a tranché pour Aguerd et Bourigeaud, 3 M€ à venir ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le premier match amical estival du Stade Rennais ne restera pas dans les annales. Hier, le club breton a été tenu en échec par Le Havre (2-2) mais Bruno Genesio en a surtout profité pour donner du temps de jeu à plusieurs jeunes du centre de formation.

Aussi, l’entraîneur du Stade Rennais a pris le soin d’évoquer les dossiers Nayef Aguerd et Benjamin Bourigeaud, respectivement approchés par West Ham et le Betis Séville au mercato. « Pour moi, ils seront à Rennes le 31 août. Ni l’un ni l’autre ne m’a fait part de quoi que ce soit. Ce sont deux joueurs importants et ils resteront à Rennes », a assuré Genesio dans L’Équipe du jour.

Par ailleurs, l’ancien coach de l’OL n’a pas évoqué le cas Brandon Soppy (19 ans). Pourtant, Fabrizio Romano affirme que les négociations ont démarré entre le latéral droit et le Celtic Glasgow. Le journaliste turc de Vatan Ekrem Konur parle même d’une première offre formulée par le club écossais estimée à 3 millions d’euros.

🔥💰#Celtic have offered #Rennes £ 3million for #BrandonSoppy.



👥👀#Brandon has a lot of offers. Rennes are continuing contract extension talks with Brandon. pic.twitter.com/gBVydc2Bvo — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 11, 2021