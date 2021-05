Stade Rennais – Mercato : Genesio a tranché pour un champion du monde !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Prêté par l'AS Rome, Steven Nzonzi restera-t-il au Stade Rennais ? La volonté du club breton semble être en tout cas de conserver le champion du monde.

Selon Nicolo Schira, le SRFC a en effet débuté les négociations avec la Roma pour le transfert définitif du milieu de terrain. Et le club italien a fixé le tarif : 8 M€. A 32 ans, Nzonzi n'a plus qu'un an de contrat à Rome.

#Rennes are working to sign Steven #Nzonzi on a permanent deal from #ASRoma, who ask €8M for the french midfielder. #transfers