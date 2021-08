Stade Rennais – Mercato : Genesio a une priorité, deux pistes néerlandaises se confirment

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

La piste Jens Cajuste (Mitdjylland) quasiment refermée, le Stade Rennais est toujours en quête d'un (ou deux) sentinelle(s). Un besoin exprimé par Bruno Genesio suite au retour à l'AS Rome de Steven Nzonzi ainsi qu'au possible départ d'Eduardo Camavinga. Si le prometteur Lesley Ugochukwu (17 ans) a dépanné contre Lens, le technicien attend un profil un peu plus chevronné.

Koopmeiners et Alvarez sont ciblés mais...

« On ne peut pas se permettre d’avoir un seul joueur né en 2004 à ce poste, même s’il a montré de très bonnes choses », a fait savoir Bruno Genesio à Ouest-France. L'ancien coach de l'OL a « pleinement confiance en Florian (Maurice) et Nicolas Holveck » pour trouver ce renfort de choix et est plutôt satisfait que Rennes ne se précipite pas : « L'urgence fait faire des bêtises », assène-t-il.

Le quotidien breton confirme que Florian Maurice creuse bien le filon néerlandais avec Teun Koopmeiners, de l’AZ Alkmaar, et Edson Alvarez, de l’Ajax Amsterdam, mais qu'aucune avancée significative n'est à noter sur ces deux dossiers. Il reste trois semaines à Rennes pour dénicher la perle rare sans avoir à faire sauter le carnet de chèque de François Pinault...