Stade Rennais – Mercato : Genesio confiant pour Matic, il annonce un départ

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Avant d'affronter le FC Metz dimanche, Bruno Genesio était en conférence de presse. L'occasion pour le coach du Stade Rennais d'évoquer le Mercato et la possible arrivée de Nemanja Matic (AS Rome).

Meling sur le départ

« Je suis confiant, j'ai confiance en mes dirigeants qui travaillent sur le dossier âprement. Mais vous savez, tant que rien n'est acté, on ne peut pas s'avancer. C'est un profil de joueur qu'on a ciblé très tôt l'année dernière. Quand je parle de profil, c'est l'expérience, la densité athlétique, la qualité technique. Il rentre dans ce qu'on avait identifié, il y en a d'autres, aussi. » Genesio a par ailleurs indiqué qu'Hamari Traoré ne serait pas remplacé à droite, où Lorenz Assignon aura comme doublure Guéla Doué, mais aussi que Birger Meling était sur le départ. « Birger risque de jouer son dernier match dimanche », a-t-il indiqué. Le Norvégien devrait signer au FC Copenhague.

Podcast Men's Up Life