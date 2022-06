Stade Rennais - Mercato : Genesio confirme le départ d'Aguerd et son envie de prolonger

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Bruno Genesio était ce soir l'invité de Jérôme Rothen dans son émission sur RMC. L'entraîneur du Stade Rennais a confirmé que le défenseur marocain Nayef Aguerd allait être transféré durant l'été, vraisemblablement en Premier League (West Ham tiendrait la corde). Mais l'ancien Lyonnais a également expliqué qu'il discutait avec sa direction pour prolonger son bail.

"On est en discussion. Ma priorité est de continuer à Rennes pour plusieurs raisons. La première, c’est que je me sens très bien parce qu’on travaille chacun dans son domaine avec Florian Maurice, Olivier Cloarec et Nicolas Holveck. Chacun est à sa place, on travaille ensemble, parfois en désaccord mais ça se passe toujours via des discussions et du dialogue. C’est un confort pour un entraîneur de travailler dans ces conditions-là. La deuxième raison, c’est que j’ai un groupe encore perfectible qui a fait une très bonne saison, et j’ai envie de l’accompagner pour faire encore mieux. La troisième raison, c’est que j’ai une relation privilégiée avec le propriétaire du club. Je vais être franc, j’ai eu des propositions pour aller dans d’autres clubs avec des conditions qui seraient nettement supérieures à celle que j’aurais au Stade Rennais. Je les ai refusées."

🗣💬 Bruno Genesio : "Ma priorité est de continuer à Rennes, je veux prolonger. J'ai une relation privilégiée avec le propriétaire du club, qui est très ambitieux. J'ai eu des propositions de clubs avec des conditions nettement meilleures, mais j'ai refusé." #RMCLive pic.twitter.com/mfhdMHhRXZ — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 8, 2022

Pour résumer L'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, était l'invité de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC ce soir. Il a confirmé le transfert du défenseur marocain Nayef Aguerd mais également qu'il était en négociations pour prolonger son contrat avec les Rouge et Noir.

Raphaël Nouet

Rédacteur