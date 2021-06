Stade Rennais - Mercato : Genesio économise 10 M€ avec cette piste estampillée OL

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Rentré à AS Rome la semaine dernière, Steven Nzonzi ne devrait pas faire de vieux os dans la Ville Éternelle. Aux dernières nouvelles, José Mourinho ne compte pas sur l’ancien milieu du Stade Rennais et pourrait même l’envoyer très bientôt au Benfica Lisbonne. Pour le remplacer, on sait déjà que Florian Maurice cible Hector Herrera (31 ans).

Le milieu mexicain de l'Atlético Madrid, international mexicain aux 76 sélections, vient d'être sacré champion d'Espagne et son statut de doublure (16 matches de Liga cette saison) lui permet d'avoir un bon de sortie. Selon TVC Deportes, le Stade Rennais aurait ainsi proposé pas moins de 10 millions d’euros pour s’offrir les services d’Herrera ! Ce joli chèque, s’il existe, ne suffira pas.

« Hector Herrera à Rennes ? Cela ne se fera pas, assure le journaliste d’Eurosport Tomas Goubin, spécialiste du Mexique. La raison principale : Simeone compte sur lui et le Mexicain veut s'imposer à l'Atlético. Florian Maurice avait déjà voulu le recruter à Lyon. D'autres clubs français étaient aussi intéressés. Herrera sort d'une saison compliquée, absent deux mois à cause d'une blessure, avant d'être touché par le Covid. Le Colchonero espère retrouver une place de titulaire. »

