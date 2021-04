Stade Rennais - Mercato : Genesio envoyé au feu avec ces 3 dossiers brûlants

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Florian Maurice n’est pas du genre à compter ses heures. Et c’est tant mieux puisque la fin de saison ne devrait pas lui donner l’occasion de le faire en raison de plusieurs dossiers liés au mercato. En premier lieu se pose en effet la question de l’avenir d’Eduardo Camavinga et de Steven Nzonzi... qui semblent désormais liés par la présence ou non à l’Euro.

Si Camavinga, sous contrat jusqu’en 2022, avait laissé entendre en janvier qu’il souhaitait prolonger, L’Équipe croit ainsi savoir que le Stade Rennais ne sait pas s’il peut encore y croire ou non depuis son changement d’agent à l’automne. S’il ne prolonge pas, le club breton ne pourra que le transférer cet été dans un club majeur, lui qui est valorisé 60 M€ sur le site Transfermarkt.

Da Silva vraiment tenté par un départ à l'étranger

Quant à Nzonzi, en fin de prêt par l’AS Rome, il ne lui reste qu’un an de contrat derrière avec le club italien, qui pourrait donc vouloir le céder. Le SRFC n’a pas fait connaître sa position, attendant déjà de connaître celle au classement en fin de saison, avec ou sans l’Europe au menu.

Enfin, Ouest France avance que Damien Da Silva serait prêt à tenter l’aventure à l’étranger, lui qui arrive en fin de contrat et qui est courtisé par l’AEK Athènes au mercato.