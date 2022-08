Stade Rennais – Mercato : Genesio fait le point sur les dossiers Traoré et Bourigeaud

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

En fin de contrat dans un an et tardant à prolonger au Stade Rennais, Hamari Traoré et Benjamin Bourigeaud sont encore susceptibles de quitter la Bretagne en cas d'offre sur ce mois d'août. En conférence de presse, Bruno Genesio s'est exprimé sur les cas de son capitaine et vice-capitaine, reconnaissant ne pas avoir la main sur le dossier.

« Il n'y a rien de sûr jusqu'à la dernière minute »

« J’espère avoir Hamari et Bourige avec nous toute la saison, car ce sont des joueurs importants, sur et en dehors du terrain. Après, ça ne fait pas deux mois que je suis dans le milieu du foot, je sais très bien que c’est ce que je souhaite mais on ne maîtrise pas grand-chose jusqu’au 1er septembre. Je souhaite qu’ils restent avec nous, eux et les autres car on parle beaucoup d’eux mais il peut y avoir d’autres joueurs sollicités. Je souhaite garder les meilleurs joueurs, ceux importants dans le groupe. Vous connaissez ces périodes, il n’y a rien de sûr jusqu’à la dernière minute. Je suis prêt à m’adapter, il faut être prêt à anticiper, c’est notre métier pendant deux mois et demi ».

Pour l'heure, Rennes n'a pas reçu d'offre susceptible de faire vaciller la posture du coach...