Stade Rennais - Mercato : Genesio justifie sa prolongation et annonce le nombre de recrues qu’il attend

Bruno Genesio a prolongé on contrat avec le Stade Rennais pour les trois prochaines saisons, jusqu’en juin 2025. Élu meilleur entraîneur de Ligue 1 la saison passée, le coach français va tenter de continuer sur sa lancée avec le club breton. Pour le site du Stade Rennais, Genesio s’est exprimé sur sa prolongation mais également sur le mercato estival.

Sur le site du club, il s’est exprimé : "L’une des grandes raisons pour lesquelles j’ai souhaité continuer, c’est le fonctionnement clair, défini avec des gens avec qui je suis en phase professionnellement et humainement. C’est très important de nos jours dans les clubs, ce n’est pas si évident. Chacun est dans son rôle, c’est un vrai confort pour travailler en tant qu’entraîneur."

Cinq recrues à venir ?

Le coach rennais a évoqué le mercato de son équipe : "Maintenant, après une très bonne saison, il faut continuer, et pour continuer, on a besoin d'avoir un groupe de qualité, donc j'avais aussi besoin de réponses sur l'ossature de l'équipe et ce qu'on est capables de faire en termes de renforts. On a une ossature très intéressante par rapport à la saison dernière. On attend entre trois et cinq recrues."

