Stade Rennais – Mercato : Genesio prêt à prolonger, ses priorités estivales dévoilées

INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

RMC consacre en ce début de semaine un dossier sur le Mercato à venir du Stade Rennais. Selon le média, Bruno Genesio pourrait prolonger son contrat. “Ce que je veux, c'est faire progresser un club et une équipe. Maintenant que la saison est finie, on va discuter. J'attends encore des réponses sur ce qu'on va mettre en place, avec quels moyens », a confié l'ancien lyonnais.

Côté arrivées, les besoins sont connues. « La priorité sera de recruter un gardien numéro 1, un 4e défenseur central dont l'absence a fait défaut toute la deuxième partie de saison et un milieu de terrain d'impact et d'expérience”, explique RMC. Qui ajoute : “Les performances d'Alfred Gomis dans les buts notamment sont logiquement jugées pas assez décisives depuis son arrivée il y a deux ans. Quelques noms sont sortis comme Benjamin Lecomte ou Walter Benitez en fin de contrat à Nice, sans être confirmés. L'attaque est a priori le secteur où les mouvements seront les plus limités. Rennes est déjà bien pourvu avec notamment Jérémy Doku et Kamaldeen Sulemana quasi inexistants cette saison pour causes de blessures.”

Laurent HESS

Rédacteur