Stade Rennais – Mercato : Genesio rêve d'un hiver au calme chez les Rouge et Noir

STABILITE

Une fois n'est pas coutume, le Stade Rennais ne devrait pas être un gros animateur du Mercato d'hiver 2023. Les Rouge et Noir disposent d'un effectif de qualité et n'ont pas l'intention de tout bouleverser à mi-parcours dans un championnat où ils visent le podium. Plus que jamais, ça sent la stabilité au Roazhon Park !