Stade Rennais - Mercato : Gouiri, la réponse de l’OGC Nice n’a pas traîné

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

Même alors qu'il n'a pas été à son avantage sur la fin de saison dernière, notamment à cause du poste que Christophe Galtier lui a assigné sur le couloir gauche, Amine Gouiri a assez épaté la Ligue 1 pour recevoir l'intérêt de nombreux clubs. Le PSG, et surtout le Stade Rennais s'étaient penchés sur le cas de l'international Espoir français, mais l'OGC Nice a pris une décision claire et répondu aux courtisans du buteur azuréen.

Gouiri n'est pas à vendre

Mauvaise nouvelle pour le SRFC et West Ham qui suivaient Gouiri de très près, le Gym n'est pas disposé à vendre son attaquant d'après Foot Mercato. Alors que les Aiglons cherchent plutôt à se séparer de Kasper Dolberg, Lucien Favre, qui a succédé à Galtier semble compter sur l'ancien lyonnais au poste de numéro 9. Sous contrat jusqu'en 2024, Nice semble parti pour profiter une saison de plus des qualités d'Amine Gouiri à moins qu'une offre mirobolante ne tombe sur la table avant le 31 août.