Stade Rennais - Mercato : Grenier ouvre la porte d’un départ et sait où il veut rebondir

Le dossier Clément Grenier va très rapidement revenir sur le coin de la table au Stade Rennais. Pas assez utilisé à son goût par Julien Stéphan depuis le début de la saison, l’ancien milieu de l’OL (29 ans) n’écarte pas un départ au mercato.

« Je n’ai pas encore pris de décision concernant le mercato qui arrive, a-t-il assuré lundi soir sur RMC Sport. La vérité, c’est que je n’étais pas satisfait de mon temps de jeu sur cette première partie de demi-saison. Aujourd’hui, j’en ai un peu plus, j’arrive à m’exprimer, à prendre du plaisir et à aider l’équipe. On verra ce qu’il se passe et ce qui est le mieux pour tout le monde. » En cas de départ, le souhait de Grenier est de continuer à jouer en Europe, alors qu’il fêtera ses 30 ans le 7 janvier prochain.

« J’ai encore des objectifs élevés en Europe »

« Je sens que j’ai les possibilités physiques et mentales pour rester en Europe, j’ai toujours envie de jouer la Coupe d’Europe chaque année, souligne le Rennais. Mes six mois à Rome (lors de la saison 2016-2017) ont été top au niveau de l’expérience de la maturité. J’aimerais bien pourquoi pas redécouvrir un championnat étranger qui me permettrait de progresser sur le plan sportif. J’ai déjà eu des offres hors Europe. C’était en MLS, avec Orlando, il y a quatre ans. Je n’étais pas prêt, je n’avais pas envie de quitter l’Europe tout de suite. Aujourd’hui non plus, je ne sais pas si je suis prêt pour ça. J’ai encore des objectifs élevés en Europe. »