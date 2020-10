Stade Rennais - Mercato : gros imbroglio autour de Jérémy Doku

Jérémy Doku sera-t-il un joueur du Stade Rennais cette saison ? Ce dimanche, le doute est encore permis. Samedi soir, en marge du match entre l’OGC Nice et le FC Nantes (2-1), Canal+ a pourtant annoncé que le transfert était bouclé pour 23 millions d’euros. Cette information est balayée d’un revers de main par différents médias parmi lesquels L’Équipe.

« Anderlecht aurait repoussé une première offre rennaise à 20 M€ puis une deuxième à 25 M€, en attendant la suite, explique le quotidien sportif ce dimanche. Alors que Doku a été en négociations cet été pour une prolongation (il est sous contrat jusqu'en 2022), tout a été stoppé après son excellent début de saison, son but en sélection contre l'Islande (5-1, le 8 septembre) et la possibilité d'une forte vente. Après des intérêts anglais et italiens, Rennes fait réfléchir Anderlecht mais Doku figure dans le groupe des Mauves et son président est rentré pour assister au match sur la pelouse du Club Bruges aujourd'hui. » Les négociations devraient reprendre aujourd’hui.