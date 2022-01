Stade Rennais - Mercato : Guirassy envoie un message fort à l’ASSE

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

En attendant Eliaquim Mangala, qui doit arriver à Saint-Étienne aujourd’hui, l’ASSE s’est jetée corps et âme sur la piste d’un nouveau buteur. Alors que la piste menant à Jean-Philippe Mateta n’est pas encore refermée, le dossier Sehrou Guirassy (25 ans) est creusé en parallèle.

Hier, d’autres noms plus exotiques sont sortis du chapeau mais les Verts peuvent s’appuyer sur le fait que l’attaquant du Stade Rennais possède le même agent que Joris Gnagnon et sur sa bonne entente avec le SRFC. Au rayon des bonnes nouvelles du côté des Verts, c’est à peu près tout.

Le doublé de Guirassy contre Bordeaux dimanche (6-0) a en effet sans doute ruiné les derniers espoirs de l’ASSE de le voir débarquer en janvier. Sans parler du fait que l'ancien buteur du LOSC a adoré ce début de renaissance et ne semble lui-même pas décidé à quitter le navire. « That feeling, a-t-il ainsi tweeté hier soir avec deux cœurs amoureux. Merci au Roazhon et aux nombreux messages reçus, vous êtes des bons. » Et qui aurait vraiment envie de quitter des gens bons ?

That feeling 🥰😍. Merci au Roazhon et aux nombreux messages reçu, vous êtes des bons ✅🤝 #alhamdulilah ☝🏿 https://t.co/mTMOvuYMJD — Serhou Guirassy (@Guirassy_19) January 17, 2022