Stade Rennais – Mercato : Hamari Traoré justifie son choix de recaler le Bétis

Après de longs mois de discussions, Hamari Traoré a finalement décidé de prolonger son contrat au Stade Rennais. Une signature jusqu'en juin 2023 qui sécurise le couloir droit breton. En conférence de presse ce vendredi, l'ancien Rémois est revenu sur son été agité, lui qui était notamment dragué avec insistance par le Bétis Séville et même contacté par le PSG.

« La décision de rester à Rennes a été tout à fait logique »

« Sincèrement, il y a eu des contacts très avancés avec le Betis, mais je n’ai jamais pris la décision définitive de quitter Rennes. J’ai consulté ma famille, mon conseiller. Je suis quelqu’un qui réfléchit beaucoup, qui essaye de voir les choses du bon côté. La décision de rester à Rennes a été tout à fait logique parce que je suis dans un cadre que je connais bien, où on me fait confiance. Je suis dans une famille. Aujourd’hui, j’ai grandi humainement et sportivement, je suis un autre joueur. Le Stade Rennais grandit aussi et dans ma tête, je pense que le choix de prolonger était déjà fait depuis longtemps, finalement », a fait savoir le défenseur malien.

Dans son choix, ce qui a aussi compté c'est la courbe de progression du Stade Rennais : « Le Betis, ça reste un gros club espagnol. Mais quand tu vois aujourd’hui la dimension qu’on est en train de prendre à Rennes et l’évolution du club depuis mon arrivée en 2016, c’est qu’il y a beaucoup de choses positives. Je pense qu’en prolongeant ici, je me situe dans la continuité. L’avenir, on verra, mais cette année je pense qu’il était logique de prolonger au Stade Rennais. Je vais pouvoir continuer à travailler, à progresser et à apporter ce que je sais faire, en essayant de gommer mes défauts ».