Stade Rennais – Mercato : Holveck confirme quasiment pour Doku et calme le jeu pour Raphinha

Un Mercato pour la deuxième place ?

« Je pense que c'est trop d'honneur, des clubs ont un effectif plus riche que nous comme Lyon ou Lille. On est un candidat crédible à l'Europe, mais on se privera de rien. On a une équipe exceptionnelle, c'est le travail de Julien et son staff. C'est notre vraie force. »

Le Stade Rennais est attractif

« On est assez attractif. Les joueurs qu'on sollicite sont plutôt internationaux. C'est une certitude, le projet rennais intéresse. »

L'arrivée de Doku quasiment acquise

« Si tout va bien, il prend l'avion ce soir. On croit énormément en lui, c'est un joueur de 2002, on va avoir beaucoup de jeunes. Annoncé comme un futur crack, il joue déjà à un très haut niveau. C'est un pari pour l'avenir et le présent. Sa visite médicale serait demain. »

Raphinha, rien de réglé

« Il n'y a rien de fait du tout. Le marché n'est pas fini. Pour le reste, on verra. Il n'est pas parti donc on ne va pas parler d'un remplaçant. »

Reine-Adelaïde, dossier abandonné

« On a fait le choix de conserver la structure du milieu, on est très satisfait de la structure de l'équipe. Avec en plus le retour de James Léa-Siliki. »