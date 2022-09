Stade Rennais - Mercato : Joe Rodon est déjà tombé amoureux des Rouge et Noir

S'il a connu des débuts délicats au Stade Rennais à son arrivée en provenance de Tottenham, Joe Rodon (24 ans) commence petit à petit à monter en régime avec les Rouge et Noir. En tout cas, le Gallois se plait beaucoup en Bretagne comme il l'a laissé entendre à Ouest-France après le nul de Rennes face à l'OM (1-1).

« Le coach m’accorde une grande confiance et me donne l’opportunité d’enchaîner les matches. Plus vous jouez, plus vous gagnez en confiance. J’ai fait des erreurs comme tout le monde en fait mais toute l’équipe, pas seulement moi a vraiment travaillé dur. Bien sûr, plus vous passez de temps à un endroit, plus vous vous sentez à l’aise. Mais le football reste le football, quel que soit l’endroit. J’ai adoré chaque minute passée ici pour le moment. J’espère qu’il y a encore beaucoup de bonnes choses à venir. Je suis excité par ce que le futur nous propose ».