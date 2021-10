Stade Rennais - Mercato : Jonas Martin règle ses comptes avec le RC Strasbourg

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

En fin de contrat au Stade Rennais en juin 2022, Jonas Martin ne se prend pas la tête sur son futur et avance jour après jour. « Ça passe vite, j’ai l’impression que c’est ma première année. C’est trop tôt. J’ai de bons rapports avec le coach et Flo Maurice, il n’y aura pas de problèmes quand il faudra en discuter, a-t-il indiqué dans So Foot. Il y a des échéances importantes avant mon cas personnel, je ne veux pas être perturbé par ça maintenant. Je préfère attendre de voir comment j’enchaîne et on fera un point d’ici la fin de l’année civile. »

Si l’avenir de Martin ne semble pas trop le tracasser, son passé est une toute autre histoire. Transféré au Stade Rennais en septembre 2019 en provenance du RC Strasbourg, le milieu de 31 ans n’a pas oublié cette opération mal gérée à l’époque par le club alsacien. Il en a payé les pots cassés.

« Mon départ de Strasbourg, je l’avais digéré, mais les supporters m’en ont voulu et ils m’en veulent sûrement encore, a-t-il soufflé. La communication n’avait pas été bonne sur ce transfert, on était d’accord avec le club depuis de nombreuses semaines : en cas de non-qualification pour la C3, il y avait un bon de sortie. Tout le monde sait que mon choix premier était de jouer la Coupe d’Europe avec Strasbourg. Je n’ai pas compris les gens qui ont dit que j’avais fait exprès de manquer mon penalty contre Rennes ou que je m’étais moins donné sur la fin. Ils ne me connaissent pas. Je ne pourrais même pas me regarder dans la glace si j’avais fait ça à mes coéquipiers. »

