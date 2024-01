Stade Rennais - Mercato : Julien Stéphan prêt à relancer M'Baye Niang ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Il y a deux jours, Mbaye Niang a fait savoir, via une interview à L'Equipe, qu'il souhaitait quitter l'Adana Demirspor, où il est arrivé l'été dernier, si possible pour revenir en France : "Mon expérience en Turquie se passe super bien au niveau du terrain, je suis performant et titulaire. Mais il y a des défauts de paiement qui m'ont un peu freiné. Je me pose des questions. On peut accepter du retard, mais ça a été jusqu'à quatre mois... Même s'ils ont réglé une partie depuis. Ça empêche d'être focalisé sur le terrain.J'ai envie de partir. Je l'ai communiqué aux dirigeants. J'aimerais bien revenir en Ligue 1, c'est une priorité pour moi car c'est un championnat que je connais et où j'ai été performant. Dans la forme où je suis, c'est un objectif. Je suis en confiance, je suis bien pour être performant. J'ai des contacts concrets mais surtout en Russie, en Italie, en Arabie saoudite... On a des discussions en France pour voir comment on peut faire. Le passé m'a appris que ça ne servait à rien de communiquer le nom des clubs pour l'instant".

Il n'a jamais été aussi épanoui qu'avec Stéphan comme entraîneur

Selon la presse turque, l'un des clubs intéressés serait... le Stade Rennais ! C'est une surprise dans la mesure où Niang ne correspond pas au profil de la recrue offensive cherchée par les Rouge et Noir. Mais il faut se rappeler qu'il n'a jamais autant brillé qu'en Bretagne, sous les ordres de Julien Stéphan, entre 2018 et 2021. Même si les informations des médias sportifs turcs sont toujours à prendre avec des pincettes, il se pourrait donc qu'il y ait un fond de vérité concernant la rumeur Niang à Rennes.

#MercatoSRFC #veillemedias La presse turque (à prendre comme d'habitude avec d'immenses pincettes) évoque un intérêt du @staderennais pour... Mbaye #Niang, lequel a évoqué dans @lequipe pour revenir en L1https://t.co/nQF6l2sEPJ — David Thomas 🌻🌳 (@davidthomas35) January 4, 2024

