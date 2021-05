Stade Rennais - Mercato : Julien Stéphan va rebondir dans un club de L1 !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Sans club depuis sa démission du Stade Rennais le 1er mars, Julien Stéphan devrait retrouver un banc cet été. Et en Ligue 1, qui plus est, ce qui occasionnera des retrouvailles avec les Rouge et Noir la saison prochaine. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le Breton de 40 ans serait en contacts très avancés avec le RC Strasbourg.

Des discussions entre Julien Stéphan et Marc Keller ont lieu depuis plusieurs jours et un accord pourrait intervenir rapidement. Le Racing, qui n'a pas prolongé Thierry Laurey après cinq années de bons et loyaux services, pourrait ainsi débuter une intersaison décisive puisqu'il s'agira de régénérer son effectif en plus de changer de staff technique.