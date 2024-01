Stade Rennais – Mercato : Kalimuendo relance les rumeurs de départ !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Si Julien Stéphan a répété son envie de conserver Arnaud Kalimuendo hier suite à la victoire du Stade Rennais face à Nice (2-0) avec un but de l’ancien Parisien, l’attaquant breton a quand même pris quelques pincettes au moment de s’exprimer sur son avenir à court termine.

Kalimuendo ne se prend pas la tête pour son avenir

« Pour l’instant, je profite. On a gagné. Le plus important, c’est l’équipe. Mon cas personnel, on en discute avec le club et on verra ce qu’il se passera », a notamment exprimé l’ex attaquant du RC Lens au micro de Canal+ après la rencontre.

S’il ne mettra pas forcément la pression pour quitter le Stade Rennais en janvier, l’intérêt évoqué de l’Eintracht Francfort pour l’attaquant de 21 ans incite quand même à la prudence. Une prudence d’autant plus marquée que Rennes envisage de recruter un avant-centre sur ce mois de janvier.

