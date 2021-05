Stade Rennais – Mercato : l'agent de Camavinga fixe la tendance pour cet été

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le dossier Eduardo Camavinga (18 ans) promet déjà d'animer l'été 2021 du Stade Rennais. Alors que le PSG et plusieurs autres gros clubs comme Arsenal ou le Real Madrid sont prêts à passer à l'action, le Stade Rennais attend que son milieu se positionne pour prendre une décision.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 et auteur d'une saison mitigée, Eduardo Camavinga doit prolonger ou partir maintenant pour permettre à son club formateur de toucher une indemnité. La tendance serait plutôt à une prolongation.

L'agent de Camavinga le voit bien rester un an de plus

En effet, interrogé par SNTV, Jonathan Barnett, le boss du Stellar Group et agent de l'international tricolore, a laissé entendre que Camavinga devrait bien effectuer une année supplémentaire du côté du Roazhon Park. « Nous avons beaucoup d'offres cette année, beaucoup d'offres et de bonnes. Je parle des meilleurs clubs. Il est assez bon (pour jouer dans un Top club, NDLR). Mais nous ne voulons précipiter personne. Je suis un vieil homme et j'ai également appris beaucoup de choses dans le football. Il y a le bon moment pour passer à autre chose et jouer reste la chose la plus importante à son âge », a fait savoir celui qui est aussi le conseiller de Gareth Bale.

Jonathan Barnett n'exclut pas un départ... Mais plutôt à 19 ans : « Jouer dans un bon club est agréable pour lui, cela lui permet d'apprendre. C'est peut-être cette année qu'il voudra avoir une année supplémentaire. Il doit parler à sa famille, à son père. Nous allons tous nous asseoir et décider. Nous parlerons également à Rennes et déciderons. Il n'y a pas de précipitation pour lui. Il est probablement le meilleur jeune joueur du monde. Il vient d'avoir 18 ans, il y a environ trois ou quatre semaines. Il est donc plus jeune que tous les autres (…) Il sera encore un grand talent à 19 ans. Ce n'est pas si vieux que ça, 19 ans ».