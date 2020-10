Stade Rennais - Mercato : l’agent de Rugani fait une confidence capitale pour son avenir

Daniele Rugani est l’élu pour entrer dans la rotation de Julie Stéphan en défense centrale. Après des semaines de recherches intensive, le Stade Rennais a finalement mis le grappin sur l’oiseau rare, qui pourrait donc être le défenseur central italien. Barré à la Juventus Turin par la forte concurrence, le stoppeur de 26 ans veut se relancer en Bretagne, où il ne compte d’ailleurs pas forcément s’imaginer sur le court terme.

« On n'a jamais fait de demande d'un prêt seulement pour un an »

« On n'a jamais fait de demande d'un prêt seulement pour un an. On pensait même qu'il y allait avoir une option d'achat. Si tout se passe bien, pourquoi ne pas rester un an de plus. C'est le début d'un chemin commun, assure David Torchia sur les ondes de Radio Roazhon. La discussion entre le coach et Daniele a porté sur les différences entre les deux championnats et la façon de défendre. Il a eu un avis très positif sur JS et Florian Maurice qu'il connaît depuis qu'il a 15-16 ans. »