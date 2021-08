Stade Rennais - Mercato : l'annonce de Maurice sur l'avenir de Camavinga

Zapping But! Football Club Stade Rennais : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Partira ? Partira pas ? Alors que le Stade Rennais a lancé sa saison contre le RC Lens cet après-midi, l'avenir d'Eduardo Camavinga continue de faire parler. Courtisé par le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester United ou encore le PSG, le prodige est en plus en fin de contrat dans un an. Interrogé sur le sujet cet après-midi par Amazon, le directeur sportif, Florian Maurice, a expliqué :

"Je le répète : quand on arrive à un an du terme du contrat, soit le joueur prolonge, soit il part. Aucune offre n'est arrivée sur le bureau du président donc on travaille toujours sur une proposition de prolongation de contrat. Il reste encore trois semaines, beaucoup de choses peuvent se passer." Mais donc, si Camavinga est encore rennais en septembre, il devra prolonger.

