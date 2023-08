Stade Rennais - Mercato : l'arrivée de Matic se rapproche, le PSG va faciliter l'opération

Les indésirables du PSG pourraient bien faciliter la tâche de Rennes. Le club breton s'est déjà mis d'accord avec Nemanja Matic et le milieu serbe ne devrait plus tarder selon SkySport. Pour cause, l'AS Roma s'active pour trouver son remplaçant avant de le laisser filer et se tourne vers Paris. Depuis plusieurs semaines, les Giallorossi négocient le transfert de Renato Sanches qui pourrait rejoindre la capitale italienne avec un autre Parisien.

Foot Mercato l'indique ce samedi, le club romain discute avec le PSG pour le transfert de Leandro Paredes autour de 5 millions d'euros. Le milieu argentin s'entraîne dans le loft à Poissy depuis la reprise et cherche une porte de sortie. José Mourinho voit en lui le successeur idéal de Matic. Une aubaine pour le champion de France en titre... et le Stade Rennais.

Rennes are set to sign Nemanja Matić from AS Roma, here we go! The player asked to leave the club and try a new experience 🔴⚫️🇫🇷



AS Roma will receive €3m fee after signing him for free, as per @SkySport. pic.twitter.com/Fy4PbHViyr