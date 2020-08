Stade Rennais – Mercato : l'AS Monaco fébrile dans le dossier Ben Yedder

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Il y a quelques semaines maintenant, l'insider YohZe révélait que le Stade Rennais imaginait un rêve fou : recruter Wissam Ben Yedder, l'attaquant de l'AS Monaco. Le club breton, qui a déjà recruté Sehrou Guirassy, tentera-t-il sa chance de manière concrète en cas de départ de Mbaye Niang d'ici début octobre ?

Du côté de l'AS Monaco, une chose est sûre, on espère que personne ne viendra proposer une opportunité sérieuse à l'attaquant monégasque. Car celui-ci est tenu en haute estime comme l'a confié le directeur sportif Paul Mitchell à Telefoot. «Wissam est vraiment un grand joueur, vous percevez toujours la qualité d'un joueur avant de le voir jouer. Nous savons que Wissam est un grand joueur, mais les gens le sous-estiment. C'est quelqu'un de très précis et efficace devant le but. Vous lui donnez une chance, vous prenez un but. Je profite de l'avoir avec nous. »

Monaco craint la fin du Mercato

Néanmoins, le nouveau patron du sportif monégasque sait bien que le Mercato s'annonce et que les courtisans, dont le Stade Rennais, n'ont pas fini de se montrer menaçants. « Nous le savons, les bons joueurs sont courtisés. Évidemment que nous souhaitons le garder, car nous sommes ambitieux mais nous savons aussi que le marché est attentif et qu'il le sera jusqu'à la fin du mercato qui a d'ailleurs été prolongé (...) Wissam est très bon et on espère qu'il restera à nos côtés pendant plusieurs années », prie le dirigeant monégasque.