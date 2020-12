Stade Rennais – Mercato : l'éclosion de la pépite Rutter freinée par son contrat ?

Si le Stade Rennais est sorti par la toute petite porte de la Ligue des Champions, battu sur sa pelouse par le FC Séville (1-3) mardi, il y a quand même un joueur qui a marqué des points : Georginio Rutter (18 ans).

Buteur sur penalty après avoir suppléé un Mbaye Niang très décevant, l'attaquant est devenu à 18 ans et 232 jours le plus jeune Français à marquer un but en Ligue des Champions depuis Kylian Mbappé. Un éclairage mérité pour celui que beaucoup voient à la Piverdière comme l'un des plus sûrs potentiels des Rouge et Noir, appelé avec les pros avant même son grand ami Eduardo Camavinga, issu de la génération dorée.

La situation de Rutter inciterait Rennes à la prudence

Contrairement au milieu de terrain, déjà international chez les A tricolore, Georginio Rutter n'a pas eu sa chance tout de suite. Selon Ouest-France, l'une des raisons serait notamment contractuelle puisque Rutter, en fin de contrat en juin 2021, tarde à prolonger et qu'il y aurait une petite réticence à le mettre en avant à cause de cela.

Comme révélé par Goal.com il y a quelques jours, Georginio Rutter s'est vu offrir par Florian Maurice un nouveau contrat de trois saisons supplémentaires jusqu'en 2024 mais il tarde à le parapher. Suivi par de grands clubs et conseillé depuis par l'agence allemande Rogon, l'intéressé se pose des questions sur ses chances de jouer à Rennes. L'éternel problème de la poule et de l'oeuf pour savoir qui du club ou de Rutter a compliqué en premier le dossier.