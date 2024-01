Stade Rennais Mercato : l’espoir renaît pour Moise Kean !

Sur les rangs pour accueillir Moise Kean (Juventus, 23 ans) en prêt cet hiver, le Stade Rennais semblait relégué très loin dans la course à la signature de l’Italien. Il semblerait pourtant que les prochaines heures marquent un retour de flamme sur l’ancien joueur du PSG.

En effet, alors que Moise Kean attendait l’Atlético Madrid et que la réciproque semblait vraie, le buteur transalpin n’a pas voyagé hier en Espagne. Si la Juve a accepté de le prêt payant (500 000€) de Kean vers les Colchoneros, c’est aujourd’hui le club ibérique qui freine le dossier tant qu’Angel Correa n’est pas parti selon Matteo Moretto (Relevo).

Une décision devrait être prise rapidement et si Moise Kean se retrouve le bec dans l’eau sur sa piste prioritaire alors il est possible que l’attaquant de la Vieille dame, en panne de temps de jeu dans le Piémont, ouvre d’autres dossiers. Rennes part de très très loin mais qui sait ? Sur un malentendu…

🔴⚪️ There’s still no final green light for Moise Kean to travel and complete his loan move to Atlético Madrid.



€500k loan fee accepted days ago but still no approval from Atléti as Ángel Correa exit is not agreed yet.



Final decision on Kean to be made soon.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/P85gHMksbX