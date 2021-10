Stade Rennais - Mercato : l’incroyable confidence de Laborde sur les Girondins

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Les supporters du Montpellier HSC regrettent déjà Gaëtan Laborde. Mais que dire de ceux des Girondins de Bordeaux ! Jamais vraiment dans les petits papiers des dirigeants d’alors, l’attaquant de 27 ans a quitté le club aquitain en juillet 2018 pour se relancer avec réussite au MHSC.

Depuis ce jour, il garde un souvenir amer de son passage en Gironde même si le passé semblait annoncer une idylle entre les deux parties au point que ses propres parents ne voulaient que le FCGB pour leur rejeton !

« Je sais que mes parents cachaient des lettres de clubs car ils ne voulaient pas que je parte trop tôt, a-t-il affirmé dans Ouest France. Il me semble que Rennes était aussi intéressé, mais ça remonte. Le fait que Bordeaux soit assez proche de Mont-de-Marsan a été un facteur important parce que mon grand frère a fait le centre de formation de Montpellier. Il en souffrait un peu car la distance n’est pas toujours facile, on ne le voyait pas souvent. Avoir la maison à 1 h 30, ça m’a permis de rentrer plus souvent, d’être plus proche de mes frères et de mes amis. Pour mes parents, c’était important. Ils ont caché toutes les lettres sauf celle de Bordeaux. »

Gaëtan Laborde : "Pour mes parents, c'était important. Ils ont caché toutes les lettres sauf celle de Bordeaux"



