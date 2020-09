Stade Rennais – Mercato : l'OL complique la quête du remplaçant de Mendy

Julien Stéphan l'a reconnu lui-même, le départ d'Edouard Mendy en direction de Chelsea ne fait désormais guère de doutes. L'opportunité est trop belle à saisir pour le portier sénégalais mais malgré l'indemnité de transfert qui s'annonce confortable, le Stade Rennais se retrouve avec un dossier compliqué : lui trouver un remplaçant.

Ces dernières heures, un nom semble prendre de plus en plus d'ampleur : Alfred Gomis. Selon le Bien Public, le portier dijonnais aurait d'ailleurs tranché. Son souhait serait de relever le challenge breton avec la Ligue des champions à la clé.

Seul problème, il va falloir convaincre Dijon de lâcher son joueur. Pas évident à en croire le discours du président Olivier Delcourt. « Alfred a prolongé son contrat il y a 15 jours. Le deal est qu’il fasse une bonne saison et il aurait un bon de sortie ».

En prime, le Stade Rennais doit subir l'influence inattendue de... l'OL dans ce dossier. Le Bien Public a en effet annoncé qu'Anthony Racioppi, gardien remplaçant des Gones, était une priorité en cas de départ de Gomis. Seulement, la chaîne Telefoot annonce qu'un annonce serait déjà conclu avec Caen pour le départ de Racioppi au sein du club de Ligue 2. Dijon devra donc trouver une autre poste potentielle pour pallier un départ de Gomis. Pas de quoi faciliter les affaires rennaises...

Anthony Racioppi et Alexandre Mendy à un pas du Stade Malherbe Caen.

Le gardien et l’attaquant devraient être les 2e et 3eme recrues du nouveau projet caennais. #SMCaen #Mercato #L2Exclusif @telefoot_chaine