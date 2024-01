Stade Rennais Mercato : la Juve ouvre la porte en grand à Moise Kean !

En quête d’un gros coup en attaque, le Stade Rennais a formulé une offre pour l’attaquant de l’AZ Alkmaar Vangelis Pavlidis (25 ans). Comme expliqué par Ouest-France il y a quelques jours, les Rouge et Noir ont aussi des vues sur l’attaquant de la Juventus de Turin et ex du PSG Moise Kean (23 ans).

Samedi, Cristiano Giuntoli, le directeur sportif du club lombard, a confirmé qu’un départ de l’attaquant italien, en manque de temps de jeu à la Juve, était d’actualité : « Kean a de nombreuses demandes. Nous évaluons avec son agent ce qu’il y a de mieux pour lui et pour nous. S’il partait, notre mercato s’arrêterait là».

Selon Nicolo Schira, l’Atlético Madrid est quand même en pole sur le dossier devant Rennes, la Fiorentina et Monza. Moise Kean a donné sa priorité aux Colchoneros qui tentent d'obtenir un prêt payant de six mois compris entre 300 et 400 000€.

