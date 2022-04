Stade Rennais - Mercato : la Juventus s'attaque à un joueur de Génésio

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

Arrivé à l'été 2020 au Stade Rennais en provenance d'Anderlecht contre un chèque de 26 millions d'euros, Jérémy Doku, qui n'en finit plus d'enchaîner les blessures cette saison, peine à faire son trou à Rennes.

Cela n'empêche pas l'ailier droit belge d'être courtisé sur le marché des transferts. Selon les informations du journaliste italien, Mirko Di Natale, toujours bien informé sur l'actualité de la Vieille Dame, il serait notamment sur les tablettes de la Juventus Turin. Jérémy Doku, dont la valeur marchande est estimée à 22 millions d'euros par Transfermarkt, est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club Rouge et Noir.

Come ho detto a Top Calcio 24, per la #Juve, (ri)spunta il nome di Jeremy #Doku. Il club bianconero, che già aveva chiesto informazioni sull'esterno sinistro del #Rennes in occasione del prestito di Rugani, è un'idea in quella zona di campo.