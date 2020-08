Stade Rennais - Mercato : la piste Slimani relancée à une condition !

L’arrivée de Sehrou Guirassy était désirée depuis des semaines par Julien Stéphan. L’entraîneur du Stade Rennais avait en effet fait de l’ancien attaquant du SC Amiens sa priorité dans le secteur offensif et a vu son rêve exaucé cette semaine par ses dirigeants.

Il aura ainsi fallu plus de 15 millions d’euros (sans bonus) au club breton pour s’attacher les services de Guirassy, qui sera qualifié pour affronter le Montpellier HSC (17h). « C’est un joueur généreux, disponible, qui a un bon volume de courses, capable aussi de garder les ballons dos au jeu et altruiste. Il a connu différentes expériences, des heureuses et des moins heureuses, ça aussi c’est intéressant dans un parcours », a déjà listé Stéphan à son égard.

Slimani à Rennes en cas de départ de Niang ?

L’arrivée de Guirassy ferme-t-il elle les portes définitivement à Islam Slimani ? Convoité en parallèle, l’attaquant de Leicester est très apprécié par le coach du breton. Si Nabil Djellit assure que le dossier est clos en Bretagne et que son avenir pourrait s’écrire en Italie (Fiorentina ?), la chaîne Téléfoot croit savoir que le SRFC pourrait revenir à la charge en cas de départ de M’Baye Niang. Pour l’heure, on en est encore loin.