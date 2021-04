Stade Rennais - Mercato : la piste Umtiti (FC Barcelone) relancée ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Il y a un an, alors qu'il s'apprêtait à découvrir la Champions League, le Stade Rennais avait songé à recruter à Samuel Umtiti. Le défenseur central français n'était plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, où l'état de son genou gauche inquiétait à tel point qu'il avait reculé à la quatrième place dans la hiérarchie. Mais finalement, malgré la connexion lyonnaise existant entre lui et Florian Maurice, le champion du monde est resté en Catalogne.

Le Barça n'en veut plus

Mais la saison en cours a confirmé que l'avenir d'Umtiti ne se situait pas à Barcelone. L'ancien Lyonnais a très peu joué et, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2023, la nouvelle direction aimerait s'en séparer cet été. D'ailleurs, la Une d'El Mundo Deportivo du jour ne laisse aucune place au doute : le Barça cherche un central à faible coût pour remplacer Umtiti numériquement.

Poussé vers la sortie, le joueur envisagera-t-il de revenir en France cet été ? C'est une possibilité. Et Rennes deviendrait dès lors une destination des plus probables grâce à sa filière lyonnaise, entre Bruno Genesio sur le banc et Florian Maurice au recrutement. Reste juste à voir si les Rouge et Noir auront les moyens de se payer un tel joueur…