Stade Rennais - Mercato : la Premier League débarque en force sur Aguerd et Terrier

Grands artisans de la belle saison du Stade Rennais, Nayef Aguerd et Martin Terrier attirent les convoitises de la Premier League. En effet, selon les informations du journaliste, Ignazio Genuardi, le défenseur central marocain serait une piste prioritaire pour West Ham, qui pourrait bientôt lancer une offensive pour le recruter.

Comme indiqué précédemment, le Rennais #Aguerd pourrait faire l’objet d’une nouvelle offensive de la part de #West #Ham cet été. Lié jusqu’en juin 2025 avec les Rouge et Noir, le défenseur central international marocain reste une piste prioritaire pour les Hammers. #Mercato #SRFC

Quant à Martin Terrier, troisième meilleur buteur de la saison de Ligue 1 avec 21 buts inscrits en 36 matchs disputés, il serait sur les tablettes de Tottenham, selon les informations de Foot Mercato. Les Spurs auraient même transmis une offre à l'attaquant français, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club Rouge et Noir tout comme Nayef Aguerd.

