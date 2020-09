Stade Rennais - Mercato : la vérité dans le dossier Diego Godin

Il est donc dit que le Stade Rennais, pétri d'ambitions et bientôt en Ligue des Champions, va animer ce mercato. Et ce ne sont pas les rumeurs, y compris les plus folles, qui manquent. Dernière en date ? La possible venue du défenseur central de l'Inter Milan, Diego Godin. l'International uruguayen aux 134 sélections.

Piste crédible ? Manu Lonjon, bien informé en matière de transferts, en a dit plus sur les sujet, ce soir, dans son émission. "Ce qui est certain, c'est que l'Inter Milan a tout intérêt à se mettre d'accord avec le joueur pour le libérer de son contrat car Godin a encore deux ans, n'entre plus dans les plans du club et a un salaire monstrueux. Godin, c'est tout simplement 4,5 millions nets par an et 9 millions sur deux ans. Jamais le Stade Rennais ne peut et ne pourra payer un tel salaire. En revanche, si Godin arrive libre, Rennes pourrait lui proposer une prime à la signature qui serait étalée sur deux ans et qui compenserait sa perte de salaire. Godin veut jouer et Rennes peut lui proposer la Ligue des Champions. Ça, ça peut tenter le joueur. Je crois que Rennes a des arguments."