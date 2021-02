Stade Rennais - Mercato : le Bayern Munich fait bien le forcing pour Camavinga

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Depuis son explosion en cours de saison passée, Eduardo Camavinga semble promis au Real Madrid. Mais le prodige du Stade Rennais a bien compris que les Merengue, impactés par la crise financière, n'auraient pas forcément les moyens de le recruter dès cet été. Comme il arrive en fin de contrat en 2022 et qu'il n'entend pas quitter gratuitement son club formateur, une prolongation est dans l'air du temps.

Seulement, des rumeurs de plus en plus persistantes venues d'Allemagne annoncent un fort intérêt du Bayern Munich. Hier, c'est la chaîne de télévision Sport1 qui a confirmé l'information de Bild selon laquelle les Bavarois seraient prêts à mettre le paquet cet été pour attirer Eduardo Camavinga. Le président du Bayern, Karl Heinz Rummenigge, a récemment regretté que son club ait participé avec d'autres à faire monter les enchères au niveau des indemnités de transfert ainsi que des salaires. Mais il serait tout de même prêt à signer un gros chèque pour satisfaire le Stade Rennais et l'inciter à lâcher sa pépite…